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Güney Ege Bölgesi'nde Alternatif Turizm Tanıtım Turu Düzenlendi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, Avrupa'daki Türk seyahat acentelerine yönelik tanıtım turu düzenledi. Aydın, Denizli ve Muğla'nın alternatif turizm çeşitliliği tanıtıldı ve B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında Güney Ege Bölgesi'nde alternatif turizm imkanlarının tanıtılması amacıyla Avrupa'daki Türk seyahat acentelerine yönelik tanıtım turu düzenledi.

Aydın, Denizli ve Muğla'nın alternatif turizm çeşitliliğinin öne çıkartıldığı tanıtım turu, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın Ticaret Odası, Denizli Ticaret Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Almanya'daki Türk seyahat acenteleri birliği COOP TRR iş birliğiyle gerçekleştirildi.

6 gün süren etkinlikte Almanya'daki Türk Seyahat Acenteleri Birliği COOP TRR'ye bağlı Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere farklı ülkelerden 25 seyahat acentesi yetkilisine Güney Ege Bölgesi'nin alternatif turizm rotaları tanıtıldı. Ayrıca ziyaretçi acentelerle bölgedeki turizm profesyonelleri bir araya getirilerek B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Böylece, Avrupa seyahat acentesi yetkililerinin Güney Ege'deki turizmcilerle network ve iş birliği geliştirmelerine katkı sağlandı. Gerçekleştirilen etkinlikle, Aydın-Denizli-Muğla'dan alternatif kültür destinasyonlarının yeni seyahat acentelerinin turlarına eklenmesi hedefleniyor.

Kültür turizmi ağırlıklı info turun Aydın bölümünde AYTO Kültür Evi, Aydın arkeoloji Müzesi, Aydın'ın geleneksel çarşısı ve Sevgi Yolu, Tralleis, Priene, Milet, Aphrodisias Antik kentleri, Karacasu, Didim Apollon Tapınağı, İlyas Bey Camii, Karina Koyu, Doğanbey Köyü ziyaret edildi.

Muğla'da ise Milas'ın Çomakdağ köyünde geleneksel köy düğünü yerel halk tarafından ziyaretçilere canlandırıldı. Stratonikeia Antik Kenti, İncirlin Mağarası, Köyceğiz'de Yuvarlakçay, Akyaka, Muğla merkezde Saburhane, Arasta ve Kültür Yolu ziyaret edildi. Dalyan'da ise gerçekleştirilen tekne turunda ziyaretçiler, doğa harikası Dalyan lagünü ve İztuzu plajının yanı sıra kaya mezarlarını görme imkanına ulaştılar.

Tanıtım turunun Denizli bölümünde Denizli'deki termal turizm imkanlarını deneyimleyen ziyaretçiler ayrıca, Laodikeia Antik Kenti ile geleneksel dokumaları ve mimarisiyle farklı bir ambiyansa sahip Buldan'ı ziyaret ettiler.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, konuya yönelik yaptığı açıklamada; "Ajansımız, 'Alternatif Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı' yürütmektedir. Bu çerçevede bölgemizde alternatif turizm ögelerinin tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Söz konusu tanıtım turu da bu faaliyetler arasında yer almaktadır. Öncelikle bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde Ajansımızla iş birliği içerisinde hareket eden Aydın ve Denizli Ticaret Odası ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederiz. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizin katkılarından da söz etmemiz yararlı olacaktır. İlgili kurumlarımızın iş birliği içerisinde hareket ettiği bu faaliyet neticesinde, bölgemizdeki alternatif kültür destinasyonlarının Avrupa'daki seyahat acentelerinin turlarına eklenmesini hedefliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güney Ege Denizli Muğla Aydın Güney Ege Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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