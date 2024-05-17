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Muğlalılar Hac ve Umre'ye Uğurlandı

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Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi aracılığıyla kutsal yolculuğa çıkan Muğlalılar için uğurlama programı düzenlendi. Programda konuşan Müftü Yaşar Çapçı, vatandaşları tebrik ederek sabır ve tahammülün önemini vurguladı. Hacı adayları gözyaşlarıyla yola çıktı.

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi aracılığıyla kutsal yolculuğa çıkan Muğlalılar için uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Müftü Yaşar Çapçı, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşları tebrik etti. Gidemeyenlere de nasip olmasını dileyen Müftü Çapçı, yolculukta ve ibadette en önemli hasletin sabır ve tahammül olduğunu vurgulayarak vatandaşlara sabırlı ve tahammüllü olmaları tavsiyesinde bulundu.

Çapçı'nın konuşmasının ardından İl Vaizi Cüneyt Çakır dua etti. Yaşlısı genci, kadını erkeği yoğun bir katılımla uğurlamaya gelen tüm vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi. Okunan ilahiler, salavatlar ve tekbirler eşliğinde sevdikleriyle vedalaşan hacı adayları gözyaşları ile yola çıktı. Dalaman Havaalanı'na Muğla'nın dört bir yanından gelen hacı adayları, rehber hocalardan gerekli talimatları aldıktan sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından Medine'ye uçtu.

Programa Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı ve Kafile Başkanı Erkan Saral, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, hacı adayları ve yakınları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Müftü Muğla Hac Yerel Dünya Güncel Haberler

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