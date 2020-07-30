Kurbanlıkların çoğu satıldı
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Kurbanlıkların çoğu satıldı

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde kurban satış yerlerinde sakinlik gözlenirken, kurbanlıkların çoğunun satıldığı belirtildi.

Kurbanlıkların çoğu satıldı
30.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:21

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde kurban satış yerlerinde sakinlik gözlenirken, kurbanlıkların çoğunun satıldığı belirtildi.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı'na bir gün kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek bütçelerine uygun kurbanlık bakmayı sürdürdü.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında yapılan kıyasıya pazarlık sonucu kurbanlıklar alınıyor.

Sultangazi'deki hayvan pazarında kurbanlık satan esnaf, satışlardan memnuniyetini, artan maliyetlerden şikayetlerini dile getirdi.

Sivas'ın Zara ilçesinden büyükbaş hayvanlarını getiren İsmail Demir, satışlarının iyi olduğunu ancak Sultangazi'deki satış alanında kesimhane bulunmamasının kendilerine zarar ettirdiğini ileri sürdü.

Fiyatların normal, hatta geçen senenin de altında olduğunu belirten Demir, "Masraflarımız artıyor, fiyatlarda hiçbir değişiklik olmuyor. Hastalık süreci de etkiledi. Geçen senenin üçte biri kadar hayvan geldi pazara. Sattık ama karımız az." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlarımızın yüzde 70, 80'ini sattık"

Karabük'ten küçükbaş hayvan getiren Ersin Tunç, pazara gelen vatandaşların "Paramız yok." dediğini kaydederek, "Vatandaşlar çoğunlukla memleketine kaçtı. Hayvanlarımızın yüzde 70, 80'ini sattık. Küçükbaş hayvanları 1000 ile 3000 lira arası satıyoruz. Tabii bu koronavirüs süreci de etkiledi. Herkes parasını saklıyor." dedi.

Büyükbaş hayvan satıcısı Hayati Çiftçi de satışlarda beklediğini bulamadığını, geçen sene ile yakın fiyatlarda satış yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçi, "27 büyükbaş getirmiştim, 24'ünü sattım. Ucuz verdik. İstanbullu yine bu sene bedavaya aldı eti. Pazarda mezbahanın olmaması da çok etkiledi." diye konuştu.

Satışlar bayram boyunca devam edecek

Anadolu Yakası'ndaki hayvan pazarlarında daha önceki arife günlerine göre sakinlik dikkat çekti.

Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda satıcılar hayvanlarının bir kısmını satamadıklarını, maliyetlerin karşılanmadığını ve bayram öncesi beklenen yoğunluğun gerçekleşmediğini anlattı.

Alıcısını bekleyen kurbanlıklar için bayram boyunca satışa devam edeceklerin söyleyen satıcılar, fiyatları düşürebileceklerini belirtti.

Nakliye araçları da satılmış kurbanlıkları kesimhanelere götürmek için pazara gelmeye başladı.

Vatandaşların satın aldığı kurbanlıklar, sabaha kadar kesim alanlarına taşınacak.

Kaynak: AA

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