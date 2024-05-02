Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Müslümanlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle koyun, koç ve dana fiyatları en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Kesilecek kurbanların etleri ise geleneksel olarak akraba, tanıdık, komşu ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak. İşte, 2024 kurbanlık fiyatlarına ilişkin liste... KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, insanlar kurbanlık arayışına başladı. Özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları ile ilgili merak arttı. Türkiye genelindeki kurbanlık hayvan varlığı ve fiyatlarına ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yaklaşan bayram öncesi, kurbanlık fiyatları belirlendi. Et fiyatlarındaki artışla paralel olarak, kurbanlık fiyatlarında da geçen yıla göre önemli bir artış yaşandı. Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş hayvanların ise 250 ila 300 TL arasında olacak. Buna göre küçükbaş hayvanlar 13 bin ila 20 bin TL, büyükbaş hayvanlar ise hisse başına 20 bin ila 30 bin TL arasında fiyatlanacak.

Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon küçükbaş ve 800 bin civarında büyükbaş hayvan pazara sürülüyor. Ancak, bu yıl satış miktarında geçmiş yıllara göre bir düşüş bekleniyor. Sektör temsilcileri, pazarda sunulan hayvan sayısının yaklaşık yüzde 20 azalacağını ifade ediyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimin ardından Kurban Bayramı tarihleri netleşti.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Bayramın 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlanması planlanıyor.

Öte yandan, 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi olarak geçecek.