Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde komisyondan geçti

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

CUMHURBAŞAKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu mitingi

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİ.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024'teki maaş zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseltilmişti. Buna göre 2023'ün ikinci yarısında 7 bin 324 lira olan 4a en düşük emekli maaşı Ocak 2024'te 10 bin 444 liraya; 6 bin 558 liran olan 4b maaşı 9 bin 352 liraya; 5 bin 163 lira olan 4b tarım maaşı 7 bin 362 liraya ve 9 bin 497 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 13 bin 542 liraya yükselmişti.