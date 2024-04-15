Bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Birçok kişi Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor.Kurban Bayramı, İslam dünyasında coşkuyla kutlanan ve önemli bir dini bayramdır. Müslümanlar için bir bereket ve paylaşma zamanı olan bu bayram, dini ve kültürel açıdan zengin bir geleneği yansıtır. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında, Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi olarak 16 Haziran Pazar günü belirlenmiştir. Bayram öncesi, 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arifesi olarak kabul edilmiştir. Toplamda dört gün sürecek olan bayram, 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kutlanacaktır.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?