Kurban fiyatları ne kadar? 2024 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!

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KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Diyanet , vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek Müslüman alemi , kurban kesme bedeli hakkında araştırmalara da başladı. Diyanetten yapılan açıklama ile bu yıl için vekalet ücreti de belli oldu.

2024 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti. 2024 yılı için açıklanan bedel ise yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendi.

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.