Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?
Kurban Bayramı'na ne kadar süre kaldığı ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği ve tatil süresi hakkında detaylar haberimizde.
Müslümanlar için önemli olan Kurban Bayramı'nın 2024 tarihleri merak konusu. Ramazan'ın bitmesiyle birlikte yaklaşan bu mübarek bayramın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü