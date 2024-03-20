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Başkan Aktaş'tan "Emeklilere, Ulaşımda ve Su Faturalarında Yüzde 25 İndirim!"

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Emeklilere yüzde 25 indirim

Bursa'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, yeni dönem emekli vatandaşlara birçok ayrıcalıkların sağlanacağını açıkladı. Bursa'da 65 yaş üstü kişilerin ulaşımdan ücretsiz bir şekilde yararlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizler bu hizmeti sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik yapmanın gereği olarak görüyoruz. 65 yaş üstünü hiçbir sıkıntı yaşanmadan ücretsiz taşıyoruz. Özel sektörü sübvanse ediyoruz. Sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attık. Sahada sürekli olarak emeklilere yönelik neler yapacağımızı soruyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Emekli yılı' ilan etti. Bizler de emeklilerimizin yaşam kalitelerini artırmak adına daha önce yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu kapsamda yaş kısıtlaması olmadan tüm emeklilerimize ulaşımda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. Ayrıca su faturalarında da emeklilerimize yüzde 25 yapıyoruz. Sosyal tesislerimizde de emeklilerimize yüzde 25 indirim sağlanacak" dedi.

Başkan Aktaş'tan 'Emeklilere, Ulaşımda ve Su Faturalarında Yüzde 25 İndirim!'

Emeklilere 1.500 TL nakdi destek

İndirimlere ilave olarak emeklileri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda da emeklilere destek olacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, "İlki Ramazan Bayramı'nda ve ardından Kurban Bayramı'nda olmak üzere emeklilerimize yılda 2 kez 1.500 TL'lik nakdi destek sunacağız. Başvuru sürecini uzattık. Tüm emeklilerimizin bu destekten yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Emeklilere kültür gezileri

Emeklilere indirim ve nakdi desteğin yanında kültür gezileri de düzenleyeceklerini belirten Başkan Aktaş, "Emeklilerimiz yıllarca çalıştılar. Hayatın yoğun temposu içerisinde belki de fırsat bulamadıkları en önemli başlıklarından biri gezmek, görmek ve eğlenmekti. Şimdi emeklilerimize belki de her dönem erteledikleri turistik gezi fırsatını tur rehberlerimiz eşliğinde önümüzdeki dönemde sunacağız. Şehir içi veya şehir dışına yapılacak tur gezilerine tüm emeklilerimizin en az bir kez katılmasını arzuluyoruz" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Haberler.com / Senem Zafer - Belediye

Ramazan Bayramı Kurban Bayramı Bursa Belediye Haberler

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Yorumlar (1)

Ömer Coşkun:

Demekki indirim yapılana biliyor seçimden oncede

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