2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Müslüman alemi için önemli günlerden biri olan Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde idrak edilir. Kurban Bayramı'nın tam olarak hangi günlere denk geldiği merak konusu. Kurban Bayramı ne zaman? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır. Bu bayramda Müslümanlar, Allah'a şükürlerini sunmak ve ibadetlerini yerine getirmek için kurban keserler. Kurban kesim yerlerine giderek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarını keserler. Kurban kesimi, İslam dininde bir gelenek olarak yer alır ve Hz. İbrahim'in Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlandığı anı anmak için yapılır.

Kurban Bayramı aynı zamanda aile ve dostlarla bir araya gelme, ziyaretlerde bulunma ve dualar etme fırsatı sunar. Bu dönemde Müslümanlar, sevdikleriyle birlikte olmanın keyfini çıkarır ve birlikte dualar ederler. Kurban Bayramı, İslam toplumunda büyük bir coşku ve heyecanla kutlanır ve toplumun birlik ve dayanışma duygularını güçlendirir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1. Gün: 16 Haziran 2024 (Pazar)

2. Gün: 17 Haziran 2024 (Pazartesi)

3. Gün: 18 Haziran 2024 (Salı)

4. Gün: 19 Haziran 2024 (Çarşamba)