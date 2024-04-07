Dini bayramlarda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, eczaneler, banka ve borsa gibi birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanmasıyla öğrenciler ve velileri tatil planı için araştırmalara devam ediyor. ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı?

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

Eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati genellikle 19.00'dur. Ancak, eczanelerin açılış ve kapanış saatleri bazen il il değişiklik gösterebilir. Özellikle bayram ve resmi tatil gibi özel günlerde eczanelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir.