Eskişehir'de Ramazan Bayramı Öncesi Esnaf Yoğunluğu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı esnafın işleri de yoğunlaşmaya başladı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi civarında esnaflık yapan Hakan Aktaş, Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşların kıyafet almak için daha sık geldiklerini belirtti. Bayram alışverişinde önceliğin her zamanki gibi çocuklar için olduğu ve Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun Kurban Bayramı'na nazaran daha fazla olduğunu belirten esnaf Aktaş, bayrama kadar yoğunluğun artacağını ve satıştan ümitli olduğunu dile getirdi.

"Ramazan Bayramı öncesi yoğunluklar başladı"

Ramazan ayının ilk 10-15 gününün gıda alışverişi ağırlıklı olduğunu ve daha sonrasında yoğunluğun kıyafet sektörüne döndüğünü belirten esnaf Hakan Aktaş, "İlk etapta vatandaşlarımız çocuklarını mutlu ediyorlar, kıyafetleri ilk onlara alıyorlar. Sonrasında sıra anne ve babaya geliyor. Bu bayramda işlerin yoğun geçmesini bekliyoruz. Temennimiz o yönde. Tam kış sezonun sonu bahar döneminin başı olduğu için bizler biraz umutluyuz bu sene. Ramazan Bayramı biraz daha yoğun geçiyor Kurban Bayramı'na göre. Kurban Bayramı biraz daha normal geçiyor haliyle. Biliyorsunuz, bir kurban almak artık çok pahalı olduğu için insanlarımız, kurbana öncelik veriyorlar. Kıyafet alımı, Kurban Bayramı'nda geride kalıyor. Bizim umudumuz Ramazan Bayramı. Şimdiden yoğunluklarımız başladı, gördüğünüz gibi dükkanımız epey dolu. Yoğun talep olduğu için son birkaç gündür biz de birazcık yetişmekte zorlanıyoruz açıkçası. Bütün vatandaşlarımızın Allah, Ramazan Bayramı'nı mübarek etsin inşallah" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR