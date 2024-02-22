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Kozan'da yapımı süren canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak

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Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kozan ilçesinde yapımı süren canlı hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesi bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kozan ilçesinde yapımı süren canlı hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesi bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Kökçüoğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında kurulacak pazar alanında inceleme yaptı.

Kökçüoğlu, çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kökçüoğlu, 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş kapasitesine sahip olacak pazarın Kurban Bayramı öncesi bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Adana Kozan Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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