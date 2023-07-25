Kamil Koç, Kurban Bayramı'nda 711 bin 378 yolcu taşıdı

Karayolu seyahat firması Kamil Koç, Kurban Bayramı'nda toplamda 711 bin 378 yolcu taşıdı. İstanbulluların tatilde terk ettiği megakent, 104 bin 210 yolcu sayısı ile en çok seyahat edilen şehir oldu.

Karayolu seyahat firması Kamil Koç, Kurban Bayramı'nda toplamda 711 bin 378 yolcu taşıdı. Öte yandan, İstanbulluların tatilde terk ettiği megakent, 104 bin 210 yolcu sayısı ile en çok seyahat edilen şehir oldu.

Kamil Koç, Kurban Bayramı verilerini açıkladı. Firma, Kurban bayramı boyunca toplamda 15 bin 235 sefer gerçekleştirerek, bu sürede günde ortalama 59 bin 282, toplamda ise, 711 bin 378 yolcuyu taşıdı. Bayramda 8 bin 257 sefer ile İstanbul- Ankara arası en çok sefer yapılan hat olurken, İstanbulluların tatilde terk ettiği megakent, 104 bin 210 yolcu sayısı ile en çok seyahat edilen şehir oldu.

"Bir önceki bayrama göre yolcu sayısında yüzde 30'luk bir artış yaşadık"

Bayram tatili boyunca yolcularına kesintisiz bir hizmet sunduklarını vurgulayan Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, "Türkiye'nin ilk karayolu seyahat şirketi olarak, bu bayramda da karayoluyla seyahat eden insanlarımız tarafından en fazla tercih edilen marka olduk. Profesyonel ekip arkadaşlarımız birlikte yolcularımızın güven ve konfor içinde sevdiklerine ulaştırmak adına yoğun bir mesai harcadık. Bu bayram, bir öncekine göre yolcu yoğunluğumuzun yaklaşık olarak, yüzde 30 oranında arttığı bir bayram oldu. Bunun biraz da bayramın, yaz tatilinin en yoğun günlerine denk gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bayramda eşsiz bir seyahat deneyimi sunduk. Firma olarak 950 otobüsümüz ile yollarda, görevimizin başındaydık. Otobüslerimiz bu süreçte; günde ortalama 986 bin 486 kilometre, toplamda da 11 milyon 837 bin 834 kilometre yol yaptı. Tatilin son günü olan 2 Temmuz; 1 bin 437 sefer ve 74 bin 910 yolcu sayısı ile en fazla sefer ve yolcu sayısına ulaştığımız gün oldu" şeklinde konuştu.

"Otobüslerimiz günde ortalama 986 bin 486 kilometre yol yaptı"

Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, tatil süresince büyük bir organizasyon yürüttüklerini belirterek, "Rakamlar, Kamil Koç'un devasa organizasyon yapısını ve hizmet ağının büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Tatilde 950 otobüsümüz ile yolcularımızı sevdiklerine kavuşturmak için yollardaydık. Otobüslerimiz günde ortalama 986 bin 486 kilometre, toplamda da 11 milyon 837 bin 834 kilometre yol yaptı. Bu bayramda, yaz tatilinin de etkisiyle yolcu sayımızda bir önceki bayrama göre, yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yaşadık" ifadelerini kullandı.

İstanbullular tatil bölgelerine, Anadolu'dakiler İstanbul'a akın etti

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Karadeniz en büyük ilgiyi toplarken, Kurban Bayramı'nda seyahat edenlerin tercihi daha çok Marmara Bölgesi oldu. Özellikle şehirde yaşayanların tatil bölgelerine akın ettiği megakent İstanbul, bu bayramda yolcuların en fazla seyahat ettiği şehir oldu. İstanbul, 104 bin 210 yolcunun varış noktası olarak en çok seyahattin gerçekleştiği iller listesinde ilk sırada yer alırken; megakenti sırasıyla 76 bin 729 yolcuyla başkent Ankara, 46 bin 957 yolcuyla Bursa, 45 bin 422 yolcuyla İzmir ve 26 bin 327 yolcuyla da turizm kenti Antalya izledi.

İstanbul-Ankara arasındaki hat en çok yolcu taşınan güzergah oldu

Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanındaki karayolları en yoğun günlerini yaşarken, en fazla yoğunluk ise, İstanbul-Ankara hattında gerçekleşti. Tatil boyunca 8 bin 257 seferin gerçekleştiği İstanbul-Ankara hattı, en fazla yolcu taşınan güzergah oldu. Bu hattı sırasıyla 6 bin 492 seferle İstanbul- Bursa, 3 bin 559 seferle İzmir- Ankara, 3 bin 472 seferle Bursa-İstanbul, 3 bin 378 seferle Ankara- Antalya, 3 bin 191 seferle İstanbul- İzmir ve 3 bin 169 seferle de Ankara- Kayseri hattı izledi. - İSTANBUL