Vekaleten kurban bağışı nedir, nasıl yapılır? 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Diyanet, vekaletle kurban kesim bedelini açıklamasının ardından vekaleten kurban bağışı nedir ve nasıl yapılır merak ediliyor. Yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendi. Vekaleten kurban bağışı nedir, nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIP VERİLİR?

Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur. Kurban kesme vekâleti alırken vekâlet veren kişinin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık." vekâleti alan kişinin ise buna karşılık "Kabul ettim." demesi yeterlidir.

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini ifade etti.

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