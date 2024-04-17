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KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: 17 Nisan Çarşamba Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

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2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geleceği merak konusu oldu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Peki, KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: 17 Nisan Çarşamba Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 17 Nisan 2024 Cumartesi. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 77 gün var. 16 Haziran 2024 Pazar günü yani 77 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 77 gün vardır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe günü - 15 Haziran Cumartesi

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Çarşamba

Emir Ceran
Emir Ceran
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