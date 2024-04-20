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Kurbanlık telaşı erken başladı

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Denizli'de Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar hayvan yetiştiricilerini ziyaret etmeye başladı. Üreticiler ise ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Kurbanlık telaşı erken başladı

Denizli'de vatandaşların hayvan yetiricilerine ziyaretleri başladı

DENİZLİ - Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı.

Denizli'de Kurban Bayramında kurbanlık kesmek isteyen vatandaşlar 2 ay öncesinden üreticileri ziyaret etmeye başladı. Buldan ilçesi Türlübey mahallesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Taşkıner, bu yıl hayvan üretiminde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getirerek "Müşterilerimiz geliyorlar. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getiriyorlar. Ancak bizimde girdi maliyetlerimiz oldukça yükseldi. Yem, ilaç ve veteriner kontrolleri ne yazık ki hayvan fiyatlarının artmasına neden oldu. Hayvan yetiştiriciliği gerçekten çok zor. Koyun ve keçi kurbanlıklarımız 15 bin ila 25 bin TL arasında. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Buldan Kadıköy mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Zafer Özinsel ise, bu yıl canlı büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarının 125 ile 150 TL'den belirlediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Denizli Ekonomi Kurban Yerel Yaşam Güncel Haberler

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