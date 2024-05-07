Kurban bayramı ne zaman? #128015 2024 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı, Müslümanların en önemli dini bayramlarından biridir ve her yıl merakla beklenir. 2024 Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı konusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu önemli günün tarihi ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgi arayan vatandaşlar için 2024 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Kurban Bayramı'na ne kadar süre kaldığı ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği ve tatil süresi hakkında detaylar haberimizde. Peki, Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü