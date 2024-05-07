Kurban bayramı ne zaman? #128015 2024 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı'na ne kadar süre kaldığı ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği ve tatil süresi hakkında detaylar haberimizde. Peki, Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayramın arefesi ve ilk günü, hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bayram süresinin toplamda 5 gün olması bekleniyor.