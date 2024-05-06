2024 kurban bedeli ne kadar? 2024 kurbanlık koyun fiyatları ne kadar?

2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek Müslüman alemi , kurban kesme bedeli hakkında araştırmalara da başladı. Peki, 2024 kurban bedeli ne kadar? 2024 kurbanlık koyun fiyatları ne kadar?

2024 KURBAN BEDELİ NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti. 2024 yılı için açıklanan bedel ise yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendi.

DİYANET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI MI?

Diyanet , vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.