2024 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Vekaletle büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları! Kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı ne kadar?

2024 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Vekaletle büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları! Kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında vekaletle kurban kesimi bedeli belirlendi. Peki, bu yıl vekaletle kurban kesimi ne kadar, kaç TL oldu?

2024 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Diyanet, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

KURBAN KESİM BEDELİ YURT İÇİ İLE YURT DIŞI FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini ifade etti.

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADARDI?

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti.

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIP VERİLİR?

Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur. Kurban kesme vekaleti alırken vekalet veren kişinin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık." vekaleti alan kişinin ise buna karşılık "Kabul ettim." demesi yeterlidir.