KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Müslümanlar Kurban Bayramının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kurban bayramıyla birlikte başlayan bayram tatili tarihleri de araştırılıyor. Dini günler takvimine göre bayram ne zaman başlayacak? Bayram tatili ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi nasıl? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacaktır. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ