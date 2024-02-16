KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Kurban Bayramı, İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biridir. 2024 yılında Kurban Bayramı'nın tarihi merak ediliyor. Bayramın ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği konusunda bilgi almak isteyenler tarihleri araştırıyor. Kesin tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
Müslümanlar Kurban Bayramının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kurban bayramıyla birlikte başlayan bayram tatili tarihleri de araştırılıyor. Dini günler takvimine göre bayram ne zaman başlayacak? Bayram tatili ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi nasıl? Detaylar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacaktır. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
- Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
- Miraç Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
- Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
- Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
- Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
- Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
- Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
- Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
- Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi