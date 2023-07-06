Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Camisi'ni Kurban Bayramı'nda 19 Bin Kişi Ziyaret Etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan UNESCO dünya kültür mirası geçici listesinde yer alan Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Camisi, Kurban Bayramı süresince 19 bin 511 kişi tarafından ziyaret edildi. Cami, dijital ölçüm cihazı sayesinde ziyaretçi sayısının aylık, haftalık ve günlük olarak ölçülebildiği bir sistemle donatılmıştır.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, UNESCO'nun dünya kültür mirası geçici listesinde yer alan tarihi Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Camisi'ni Kurban Bayramı süresince 19 bin 511 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük kurban tatili günleri içerisinde cami ziyaretçi akınına uğradı.

Eşrefoğlu Camisi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Turizm Fakültesi tarafından ibadethaneye yerleştirilen dijital ölçüm cihazı sayesinde tarihi mekanın ziyaretçi sayısı aylık, haftalık ve günlük olarak ölçülebiliyor.

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Erasmus Projesi tamamlandı

Beyşehir ilçesinin Huğlu Mahallesi'nde yer alan Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020 yılında kabul alan Erasmus + projesinin tamamladığı bildirildi.

Okul Müdürü İbrahim Sümbül yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği - Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında kabul edilen ve AB tarafından hibelenen CNC operatörlüğü konusunda Spesifik Avrupa Stajları konulu projenin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Sümbül, "Projede 3 hareketlilik gerçekleştirilmiş, 6 öğrencimiz Romanya'da 12 öğrencimiz Avusturya'da staj uygulama programlarını tamamlamıştır. Proje faaliyetleri sonunda tüm öğrencilerimize Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Europass sertifikası verilmiştir." dedi.