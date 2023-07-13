Kurban Bayramı Tatilinde 110 Kişi Hayatını Kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 903 kazada, 110 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında aşırı hızın ilk sırada yer aldığını belirterek, "24 Haziran- 3 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada; yüzde 37,3 aşırı hız, yüzde 14,5 geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak geliyor. 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı" dedi.