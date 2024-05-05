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Aydın'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında kontroller gerçekleştirirken, vatandaşları da hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında kontroller gerçekleştirirken, vatandaşları da hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine İlçesinde bulunan hayvan çiftlikleri ve ağılları ile Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiren ekipler, hayvan pazarında vatandaşların huzur ve güvenliği için de kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Özellikle Kurban Bayramı sürecinde artış gösteren hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık, sahte para kullanımı gibi durumlara dikkat çeken ekipler, vatandaşlara dikkatli olması çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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