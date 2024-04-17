Türk Kızılayı, Gazze'ye gönderilen yardımları barkod sistemiyle takip ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin "İyilik Gemileri" aracılığıyla Gazze'ye gönderdiği yardımların barkod sistemiyle takip edildiğini belirterek, Filistin halkını Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Yılmaz, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gönderilen insani yardımlarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugüne kadar deniz yoluyla 9 "İyilik Gemisi" gönderildiğini, son gemide 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uzun süreli bir plan yaptık. Bu planımız, bir AFAD bir Türk Kızılay olacak şekilde ayda 2 gemiyi gönderebilmek üzerine yapıldı. Oradaki ihtiyaç, 1-2 seferle bitecek bir ihtiyaç değil. Bizim sürdürebilir, uzun vadeli planlar yapmamız lazım. Artık maalesef süreç uzadıkça temel ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Şu anda temiz su, en ufak bir gıda, hijyen malzemesi, bebek gıdaları, hepsi son derece önemli hale gelmiş durumda."

Yardım elinin, bağışçıların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle uzatıldığını dile getiren Yılmaz, "Değerli bağışçılarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın yardımlarıyla buna 'iyilik hareketi' diyoruz. Burada 'rotamız insanlık, yükümüz iyilik' diyoruz. Bu iyilik gemileriyle, aslında Türkiye'deki bağışçılarımızın bütün bağışlarını bir arada getirip hep birlikte Türk halkının bağışları olarak Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Gemilerdeki insani yardım malzemelerinin Filistin halkına uzanan yolculuğuna değinen Yılmaz, "Öncelikle iyilik gemileri Mersin Limanı'nda yükleniyor, 2-2,5 günlük seyahatin ardından Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşıyor. Burasının, deniz yoluyla bakıldığında Refah Sınır Kapısı'na en yakın liman olduğunu söyleyebiliriz. Tırlara yüklenen malzemelerin, 30-45 dakika arasındaki bir yolculukla direkt Refah'tan içeriye girebildiği bir rota burası." diye konuştu.

Yardımlara barkod sistemi

Fatma Meriç Yılmaz, gemiden indirilen yardımların Refah Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemleri sonrasında Filistin Kızılayı'na teslim edildiğini, bu kuruluşun da malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

Yardımların türünün üzerindeki barkod aracılığıyla tanımlandığını anlatan Yılmaz, "Kızılayımızın 4 personeli El-Ariş'e yerleşmiş durumda, Mısır Kızılayı ile hareket ediyorlar. Orada yardım malzemelerinin her birinin üzerine barkod yapıştırılıyor. Bu barkod sisteminin içerisinde yardımın nereden geldiği ve ne içerdiği elektronik olarak kodlanmış oluyor. Refah'tan içeriye girip Filistin Kızılayı devraldıktan sonra onlar da barkodu okutup içindeki un, pişmiş veya pişirmeye hazır gıda, bakliyat gibi içerikleri tanımlayabiliyor." bilgilerini paylaştı.

Gazze'nin içerisinde bulunan yerel personelin günlük 10 bin sıcak yemek dağıttığını, yardımların sürdürülebilirliği konusunda yardım kuruluşlarıyla ortak hareket edildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Barkod sistemi üzerinden yardımların yüzde kaçının girdiği, hangi sebeple reddedildiği hepsi elimizde. Şu anda 7. İyilik Gemisi'ndeki yardımların tamamı içeriye girmiş durumda, 8. gemide ise 22 tır kaldığı haberi geldi. Bize günlük kaç tanesi girdi, kaç tanesi reddedildi bunun bilgisi geliyor. Şu ana kadar Türkiye yardımlarının yüzde 93'ü içeriye girmiş durumda, yüzde 7'si reddedilmiş. Bu yüzde 7'nin içerisinde mesela bir jeneratör gönderdiniz, bu jeneratör eğer taşınabilir ise İsrail içeriye almıyor, 'Tünellere götürülür ışık kaynağı olarak kullanılabilir' diyor. ya da güneş enerjisiyle çalışan hiçbir şeyi, hastanede kullanılacak malzemeleri, 'asker yeşili' olan kıyafetleri almıyor mesela. Mısır, bunun gibi öğrenmemiz gereken reddedilen malzeme listesini sürekli bizimle paylaşıyor, geri dönüyor ve biz reddedilen malzeme yüklemiyoruz. Bu nedenle organizasyon bu kadar sıkı iletişimle yapıldığı için son giden 2-3 gemimizde reddedilen hiçbir malzeme yok, tamamı içeriye giriyor diyebilirim."

Filistin halkı Kurban Bayramı'nda da unutulmayacak

Yılmaz, Kurban Bayramı'nda da Filistin halkı için özel çalışma yapacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurban Bayramı'nda, 'Mısır'da kurban kesip oraya ulaştırabilir miyiz, Gazze'nin içerisinde kesebilir miyiz ya da buradan konserve haline getirip mi göndermeliyiz?' diye bunların tamamının araştırmasını yapıyoruz. Mutlaka Gazze için Kurban Bayramı'nda özel bir operasyon yapacağız ve en azından kurban kampanyasının içerisinde ayrı bir sayfa açacağız. Bunların araştırılması devam ediyor. Orada mutlaka bir miktar kurban keseceğiz. 'Şoklayıp gönderebilecek miyiz, soğuk depo bulabilecek miyiz?' gibi konular biraz Mısır'ın ve Gazze'nin kendi içerisindeki kapasitesiyle orantılı. Bizim bir sene boyunca dağıtabilen, 18 aylık raf ömürlü konserve modelimiz var. Orada bu organizasyonu yapamazsak bile konservelerimizden mutlaka gönderecek durumda oluruz."