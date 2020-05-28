Konya'da iş ortağını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı
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Konya'da iş ortağını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Konya'da iş yeri ortakları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Konya'da iş ortağını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı
28.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:41

Konya'da iş yeri ortakları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10533 Sokak'taki bir halı yıkama dükkanının iki ortağı arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Halil A. (42), ortağı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Halil A, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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