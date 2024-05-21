Uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla Konya'dan gelen 'NARKO TIR' Niğde'de vatandaşları bilgilendiriyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce dizayn edilen tırda, uyuşturucunun zararları anlatılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) eğitim faaliyetlerine destek olmak ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek için dizayn edilen tırda, uzman polisler yaklaşık 40 metrekarelik modern eğitim standında 6 dokunmatik ekran bilgisayardan vatandaşlara uyuşturucunun etkileri başta olmak üzere, korunma ve mücadele yollarını anlatıyor. NARKO TIR'da şüpheli mekanlar, beyinde oluşan hasarlar, karada boğulma, madde bağımlısı şahsın yüzü, foto eşleştirme, endişeli zihin, uyuşturucu batağına saplananların öyküsü, bağımlılık tripleri, bağımlıyı tanıma, müdahale, bağımlılık diyeti, şiddetin arka planı, madde makyajı, tetikleyici oluşturma gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor. Tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği yazılar da bulunuyor.

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan NARKO TIR standı 23 Mayıs'a kadar sabah saat 9.30 ile 17.00 arasında ziyarete açık olacak. - NİĞDE