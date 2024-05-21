Akşehir'de Kaybolan Kadının Katil Zanlısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan ve kocası tarafından öldürülüp uçurumdan atıldığı iddia edilen Bedriye Kılıç'ın davasında, eşini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bedriye Kılıç'ın davasında bugün yapılan duruşmada karar çıktı. Mahkemede eşini öldürdüğü iddia edilen Tayfur Kılıç'a "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, cinayete yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan Tayfur Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K. için yeterli delil olmadığından bu suçlardan beraat kararı verildi.

"Kızım sağ olsaydı bir gören ya da duyan haber verirdi"

Yapılan duruşmada Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er, "Kızımın cesedi bulunsun. Tayfur'un anne ve babası da ceza alsın. Biz televizyondaki programa çıktığımız için bizi her gittiğimiz yerde tanıyorlar. Geçen Ankara'ya gittiğimizde hem beni hem eşimi herkes tanıdı, yanımıza gelip 'Siz televizyondaki kişiler değil misiniz?' diye bize sordular. Eğer benim kızım sağ olmuş olsaydı, televizyondan dolayı herkes onu da tanıdığı için bugüne kadar bir gören ya da duyan olup haber verirdi. Benim kızım öldürüldü. Tayfur'a anne ve babası da yardım etti. Hepsinin ceza almasını istiyorum" dedi.

Anne Sona Er de, "Tayfur'un anne ve babası da ceza alsın. Kızımın cesedi bulunsun. Herkes cezasını çeksin" dedi. Bu sırada fenalaşan anne Sona Er dışarıya çıkarıldı. Mahkeme Başkanı tarafından Sona Er için ambulans çağırıldı. Cinayete yardım etme iddiasıyla tutuksuz yargılamaları süren Tayfur Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K. de olayla bir alakalarının olmadığını beyan ederek beraatlerini talep ettiler.

"Benim tek suçum o gün üzerine kapıyı kapatmak"

SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Tayfur Kılıç da yaptığı son savunmasında "Benim tek suçum o gün kapıyı üzerine kapatmak ve gözaltında olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak ve yer gösterme yapmak olmuştur. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Müvekkilim alıktır"

Tayfur Kılıç'ın avukatı da yaptığı savunmada müvekkilinin alık olduğunu belirterek, böyle kusursuz bir cinayeti işleyebilecek kapasitede olmadığını, sadece kolluk kuvvetinde imzalatılan tutanak sonucu yargılandığını, beraatini talep ettiğini beyan etti.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı karar için duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından verilen kararda eşini öldürdüğü iddia edilen Tayfur Kılıç için eşe ve kadına karşı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, cinayete yardım edilme iddiasıyla yargılanan Tayfur Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K. için yeterli delil olmadığı için bu suçlardan beraat kararı verildi.

Duruşma sonrası adliye önünde Bedriye Kılıç'ın ailesinin avukatı Kürşat Halil Usta yaptığı açıklamada, "Yerel mahkeme Tayfur Kılıç yönünden ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Herhangi bir indirim uygulamadan, herhangi bir lehine olacak hükümlerden yararlanamayacak şekilde kararını verdi. Verilen bu karar noktasında mutluyuz. Tayfur Kılıç'ın anne ve babası yönünde yardım etme eyleminden kaynaklı beraat kararı verildi. Onlar hakkında hakkındaki karara itirazımızı üst mahkemeye ivedi bir şekilde yapıp, onların da hak ettiği cezayı almaları için gerekli her türlü girişimde bulunacağız. Bu noktada yargılama esnasında sürece katkısı olan gerçek suçlunun ceza alması noktasında destekte bulunan herkese kendi adıma teşekkür ediyorum. Suçluların gerçek cezasını alması huzurlu bir ortamda yaşamamız için en önemli gerekçelerden biridir" diye konuştu.

Acılı baba Oktay Er ise, "Bu son mahkemeydi. Adalet yerini buldu. Ancak kızımızın cesedinin bulunması, bir mezarının olmaması bizleri daha derinden üzmektedir. Bize bu dava boyunca yardımcı olan, bu cezanın alınmasına katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Eğer bir televizyon programına çıkmamış olsaydık bizim kızımızın davasında ne bu ceza olacaktı, ne müebbet alacaktı. Yalnız annesinin ve babasının da ağırlaştırılmış bir ceza alması lazım. Çünkü bu cesedi ortadan kaybetmesinde annesinin, babasının da eli var. Adalet inşallah yerini bulacak. Müebbet aldı, bir yandan seviniyoruz ama bir yandan da sevinemiyoruz. Çünkü kızımın cesedi yok. Cesedi olsa, toprağa koysak da başına gidip Fatiha'mızı okusak. Başka diyebilecek bir şeyim yok, herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA