Konya Ereğli'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Kültür Parkı yolu üzeri meyve suyu fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 BCF 631 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücü S.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA