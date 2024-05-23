Üye Girişi
Haberler

Kulu'da Dolu ve Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışlar, su baskınlarına neden oldu. Acıkuyu Mahallesi'nde bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Acıkuyu Mahallesi'nde yağışla birlikte bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Konya Kulu Hava Durumu Yerel Haberler Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title