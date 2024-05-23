Kulu'da Dolu ve Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Acıkuyu Mahallesi'nde yağışla birlikte bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.