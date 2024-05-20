Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarı çalışmalar kapsamında şüpheli M.A.D'nin Akşehir'e çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Şüphelinin geldiği aracı D-300 uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 965 gram esrar ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüpheli H.F'nin Yeni Mahalle'de uyuşturucu alışverişi yapacağını belirleyen narkotik ekibi şüpheliyi takibe aldı.

Y.K. ile buluşan H.F, Y.K'den uyuşturucu aldı. Uyuşturucu alışverişi sonrası iki şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F, savcılıktani ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Y.K. ve M.A.D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.