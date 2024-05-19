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Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenilerek şampiyonluğu kaçırdı

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Kendi sahasında Fenerbahçe'ye Çağlar Soyüncü'nün golüyle 1-0 yenilen Galatasaray, bu hafta şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Galatasaray ligin son haftasında Konyaspor ile oynayacakken, Fenerbahçe ise İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Kendi sahasında Fenerbahçe'ye Çağlar Soyüncü'nün golüyle 1-0 yenilen Galatasaray, bu hafta şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Bu skorla, ligin son haftasına Galatasaray 99, Fenerbahçe ise 96 puanla girmiş oldu.

Galatasaray ligin son haftasında, 26 Mayıs Pazar günü Konya'da Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ile oynayacak.

Fenerbahçe ise ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe 10 kişi oynadı

İlk yarıda gol sesi çıkmayan derbi karşılaşmasında, Fenerbahçeli Djiku 22. dakikada Torrera'ya yaptığı iki faulle iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın önemli bölümünü 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti.

Golün hemen ardından Galatasaray'daKerem Aktürkoğlu ve Berkan oyuna girerken Köhn ve Kerem Demirbay oyundan alındı

82. dakikada Fenerbahçe'de Dzeko oyuna dahil olurken Batshuayi kenara geldi

84. dakikada ise Hakim Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Vinicius oyuna dahil oldu

Galatasaray'ın son dakikalarda gol bulma çabası başarılı olmayınca, 2023-2024 sezonunun şampiyonunun gelecek hafta belirleneceği kesinleşti.

BBC

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