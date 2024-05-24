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Hamide Nur Tekdemir, Okul Sporları Atletizm Türkiye Birinciliği'nde bronz madalya kazandı

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Konya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Hamide Nur Tekdemir, genç kızlar B kategorisinde 800 metre yarışında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Tekdemir'in başarısı, Afyonkarahisar'ı gururlandırdı ve gelecekteki atletizm kariyeri için umut verdi.

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Hamide Nur Tekdemir, büyük bir başarıya imza attı. Genç Kızlar B kategorisinde 800 metre yarışa katılan Hamide Nur Tekdemir, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hamide Nur Tekdemir, sergilediği üstün performansla hem okulunu hem de Afyonkarahisar'ı gururlandırdı. 800 metre yarışındaki azmi ve hızıyla dikkat çeken genç sporcu, gelecekteki atletizm kariyeri için umut verdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, başarılı sporcuyu tebrik etti. Kasapoğlu, Hamide Nur Tekdemir'in elde ettiği bu derecenin, disiplinli çalışmanın ve azmin bir sonucu olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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