Kulu İlçe Kaymakamı Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, 46 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Kulu Kaymakamlığındaki toplantıya Kulu'da bulunan 46 mahalle muhtarı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Emniyet Müdür Vekili Şakir Taşatan ve ilgililer katıldı. Hem tanışma hem de mahallelerle ilgili genel konuların değerlendirildiği toplantı sonunda ayrıca kadına şiddete yönelik konuları içeren seminer de verildi.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, yeni seçilen muhtarlara görev ve sorumlulukları ile alakalı genel bilgiler verirken, yürütülen hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KONYA