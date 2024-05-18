Kulu İlçe Kaymakamı Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, 46 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi ve hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kadına şiddete yönelik konuları içeren bir seminer de düzenlendi.
Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, 46 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.
Kulu Kaymakamlığındaki toplantıya Kulu'da bulunan 46 mahalle muhtarı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Emniyet Müdür Vekili Şakir Taşatan ve ilgililer katıldı. Hem tanışma hem de mahallelerle ilgili genel konuların değerlendirildiği toplantı sonunda ayrıca kadına şiddete yönelik konuları içeren seminer de verildi.
Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, yeni seçilen muhtarlara görev ve sorumlulukları ile alakalı genel bilgiler verirken, yürütülen hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KONYA