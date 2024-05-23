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Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla eşzamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'ün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla eşzamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi adına TEM tarafından yapılan çalışmada, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüpheli şahsa yönelik Kütahya ve Konya'da eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Konya Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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