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Seydişehir'de İş Yerinin Önünde Yılan Yakalandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksının içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yılan, ormanlık alana bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksının içine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Seydişehir Antalya çevre yolu üzerinde marangozlar kavşağı civarında bulunan bir kafeteryanın önünde bulunan çiçek saksının içine giren zehirsiz bir tür olarak bilinen Hazer yılanını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel yakalama aparatlarıyla yılanı bulunduğu saksının içinden çıkardıktan sonra ormanlık alana götürerek yeniden doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir İtfaiye Konya Yaşam Güncel Haberler

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