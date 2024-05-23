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Konya'da Orman Gönüllüsü Öğretmenlere Eğitim Verildi

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Konya'da orman gönüllüsü öğretmenlere orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi. Eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele konularında bilgi verildi.

Konya'da orman gönüllüsü öğretmenlere orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi.

Beyşehir- Konya kara yolu üzerinde bulunan Altınapa Barajı mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen orman yangın gönüllüsü eğitimine, il genelinde görev yapan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekip üyesi 70 eğitimci katıldı.

Programda, Konya Orman İşletme Şefi Hasan Basri Alpdoğan tarafından öğretmenlere orman yangınlarıyla mücadele konularında eğitim verildi.

Orman teşkilatı ekipleri ile yangınlarla mücadele etmek isteyen gönüllü öğretmenlerin eğitimi çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitimde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç, gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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