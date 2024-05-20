Konya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde cezaevinden firar eden şahıs, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslarla alakalı yaptığı çalışmalarda cezaevi firarisi bir kişinin ilçede olduğu bilgisini aldı. Asayiş ekipleri, çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak suçu ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ereğli Cezaevinden firar eden M.A.K.'nın Karapınar Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek harekete geçti. Polis ekipleri M.A.K.'yi bulunduğu evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye çıkarılan şahsın firar ettiği cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KONYA