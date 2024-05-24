Şifa Oyuncakları Projesi ile Seydişehir'deki Hastanede Çocuklara Oyuncak Hediye Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

İlçe Müftülüğü ile Kredi Yurtlar Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında kurum personelleri, Seydişehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret etti.

Burada tedavisi süren çocuklara oyuncaklar hediye edildi, ailelere de geçmiş olsun dilekleri iletildi.