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Seydişehir'de motosiklet kazası: 1 yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir- Konya Karayolu Yeni Oto Sanayi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 42 ZR 240 plakalı motosiklet Yeni Oto Sanayi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri yaralı sürüyücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı A.S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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