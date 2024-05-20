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Beyşehir'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Sürüyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları devam ediyor. Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında büyükbaş hayvanlar aşılanırken, kimliklendirme çalışmaları da sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programa çerçevesinde ilçede bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanırken, diğer yandan da kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan Şap hastalığı ile mücadele için, önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısının bu yıl 3'e çıkarıldığı vurgulanarak, "Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. 15 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek olan Şap Aşılama Kampanyası'nda hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayınız" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyşehir Konya Aşı Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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