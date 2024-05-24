Hüyük'te çilek üretimi ekonomiye katkı sağlıyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde yıllar önce deneme amaçlı olarak dikilen coğrafi tescil belgeli çilek, ilçe halkına önemli kazanç sağlıyor.

Konya'ya 90 kilometre uzaklıkta Hüyük ilçesinde yaşayanlar, çilek üretimiyle ekonomiye katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 yıl önce dar bir alanda ekimi yapılan coğrafi tescil belgeli çilek, zamanla ekim alanlarının genişlemesiyle ciddi bir de istihdam kapısı oluşturdu.

İlçe Tarım Müdürlüğünün verilerine göre geçen yıl üretilen 40 bin ton çileğin bir kısmı yurt içinde tüketilirken, bir kısmı da ihraç ediliyor.

Hüyük Organik Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Bilgi, AA muhabirine, ilçede 10 bin hektar alanda çilek ekimi yapıldığını söyledi.

Tarladan çileğin kilosunun 30-35 liraya çıktığını ifade eden Bilgi, şunları kaydetti:

"İlçe Tarım Müdürlüğünün rakamlarına göre geçen yıl 40 bin ton üretim yaptık. Şu anda ilçemizin nüfusu 16 bin. Köyden şehre göçümüz durdu, göçü tersine döndürdük. Büyük şehirlere gidenlerden geri dönüp bu işi yapanların sayısı fazlalaştı. Bu yılki üretim hedefimiz 50 bin ton. Cazip olduğu için ekim dikim fazlalaşıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü, Çilek Üreticileri Birliği, Ziraat Odası olarak çalışan işçilere 600 lira gündelik işçi ücretini belirledik. Toplanan çileğin bir bölümü sofralık, bir bölümü de fabrikalara verilen çilek. Çilek yurt içinde daha çok İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya'ya gönderilir. Yurt dışına ise Romanya, Maldivler, Katar, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine ihraç ediyoruz."

Doğup büyüdüğü ilçeye dönerek 3 yıl önce tarlasında çilek ekimine başlayan Ali Çetin (30), işinden ve gelirinden oldukça memnun olduğunu anlattı.

Tarlasında 12 kişi çalıştığını belirten Çetin, "Şehirde telefonculuk yapıyordum, dükkanımı kapattım buraya geldim. 36 dekarlık alanda ekim yapıyorum. İlk başladığımda 6 dekar ektim. Yılda dekar başına 4-5 ton ürün alıyoruz. Yarı yarıya kazancımız var. Dekar başına yılda ortalama 200 bin lira kazanıyoruz." diye konuştu.

İlçede kurduğu soğuk hava tesisinde ilçedeki üreticilerden satın aldığı çileğin ihracatını yapan firmanın Konya Koordinatörü Sıraç Orhan, bölgedeki çileğin farklı firmalar tarafından 17 ülkeye ihraç edildiğini aktardı.

Beşinci ayda üretime başlandığını dile getiren Orhan, "Yılda 5 bin ton ürün alıyoruz. Bunun 500 tonunu ihraç ediyoruz. Kara yoluyla Romanya, Gürcistan ve Kazakistan'a gönderiyoruz, hava yoluyla da Dubai ve Maldivler'e gönderiyoruz. Gürcü müşterilerimiz bizden aldıkları çileği Ermenistan üzerinden Rusya'ya da gönderiyor. Romanya'ya giden çileklerimiz ise oradan da başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine dağılıyor. " ifadelerini kullandı.