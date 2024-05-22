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Konya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. (30) yönetimindeki 34 FZP 444 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü R.M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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