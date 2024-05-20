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Konya'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karapınar ilçe merkezi Adana Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde bulunan Mustafa Kemal Kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi olan U.A.K. idaresindeki elektrikli bisiklete M.K. idaresindeki 42 JK 104 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten savrulan sürücü U.A.K. ile yolcu olarak bulunan amcasının oğlu A.C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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