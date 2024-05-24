Üye Girişi
Haberler

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya'da başladı. Kongrede, diş hekimliği alanında güncel ve yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince düzenlenen 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya'da başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 1.500'ü aşkın diş hekiminin katıldığı programda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türkiye'de diş hekimliği alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemelerin son derece dikkate değer olduğunu söyledi.

Türkiye'deki diş hekimliği eğitimi ve hizmetlerinin, dünya standartlarına ulaşma yolunda büyük adımlar attığını ifade eden Zorlu, "Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 40 bin diş hekimi görev yapmaktadır. Türkiye'de diş sağlığı hizmetlerine erişim oranı her geçen yıl yükselmektedir." dedi.

Zorlu, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin, hem donanımlı hekimler yetiştirme, hem de topluma diş sağlığı hizmeti sunma konusunda çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ise diş hekimliğinin önemini bildiklerini, mesleği geleceğe taşıyacak fikir ve çalışmaları dikkatle takip ettiklerini anlattı.

Bu bilinçle çeşitli sempozyumlar ve kongreler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tunçdemir, "Bugün Konya'da 1.500'den fazla meslektaşımızı üç gün boyunca misafir edecek olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenme odaklı, çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmek amacıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongre, başkanlığını Prof. Dr. Sema Belli'nin yaptığı, Prof. Dr. Imad About'un konuşmacı olduğu oturum ile başladı.

Alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılar tarafından, diş hekimliği alanında güncel ve yenilikçi yaklaşımların ele alınacağı kongre, 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Sağlık

Necmettin Erbakan Konya Sağlık Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki!
Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title