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Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Konya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı ve Gençlik Korteji ile devam etti. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başladı. Daha sonra etkinlikler, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Korteji ile devam etti. Mevlana Meydanından başlayan kortej Mevlana Kültür Merkezine geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk yaptı. Öztürk, "Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle ulaşmasının 105. yıldönümü. Bugün Samsun'dan vatansever insanları selamlayan Atatürk'ün taşıdığı ruhlarla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaleti ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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