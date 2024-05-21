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Konya'da sokak köpekleri bir kız öğrenciye saldırdı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenci çevredeki vatandaşların yardımı sayesinde köpeklerden kurtuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenci çevredeki vatandaşların yardımı sayesinde köpeklerden kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi Gazi Ortaokulu çevresindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan evine giden bir kız öğrenci başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler kızın etrafını çevirip peşini bırakmazken, öğrenci kendisini sırt çantası ile savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köpekler kovalandı. Olayda kız öğrenci yara almazken, köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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