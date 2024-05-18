Veteriner adayları üniversitenin çiftliğinde eğitim görüyor

KONYA - Konya'da Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hayvancılık araştırma ve uygulama çiftliği, veteriner adaylarının teorik eğitimin yanı sıra pratik yapmasına da imkan sağlıyor.

SÜ Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Hümeyra Özgen Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Çiftliği, Türkiye'de üniversite bünyesinde kurulan, veteriner fakültesine en yakın konumdaki çiftlik olarak öne çıkıyor. Alaeddin Keykubat Kampüsü içindeki çiftlikte, Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesine de sahip olan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri mesleklerine dair her şeyi öğrenebiliyor. Çiftlik bünyesinde koyunculuk, sığırcılık, atçılık, köpekçilik, yumurta tavukçuluğu ve alternatif kanatlı birimler bulunuyor. Veterinerlik fakültesinde öğrenciler teorik eğitimlerinin yanında çiftlikte bulunan hayvanlarla pratik eğitim alma fırsatı yakalıyor. Bu fırsatla beraber öğrenciler fakültelerinden mezun olduktan sonra veterinerlik mesleğine hazır hale geliyor. Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan tarlalarda hayvanlara yem üretilirken, hayvanlardan elde edilen ürünler ise satışa çıkıyor. Hem öğrenciler pratik eğitim alırken hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

"Öğrencilerimiz çiftlikte bütün eğitimleriyle mesleğe dair her şeyi öğreniyor"

Çiftlik ve fakülte hakkında bilgi veren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Kurtuluş Parlak, "Çiftliğimiz, veteriner fakültesine en yakın çiftlik olduğu için çok avantajlı. Çiftliğimizin içerisinde sığırcılık, koyunculuk, at, kanatlı hayvanlarımız ve köpekçilik bölümleri yer almakta. En önemli özelliğimiz de bize tahsis edilen tarlalardan elde ettiğimiz yem bitkilerini çiftçiliğimize getirerek kaba yemlerin yapımını üstleniyoruz. Bunu da hayvanlarımıza yediriyoruz. Öğrencilerimiz çiftlikte bütün eğitimleriyle mesleğe dair her şeyi öğreniyor" dedi.

"Bu hayvanlarımız lisans düzeyinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin araştırmalarında kullanılmaktadır"

Çiftlikte çeşitli hayvanların bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Hümeyra Özgen Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Sedat Arslan da, "Çiftliğimizde; halihazırda koyunculuk, sığırcılık, atçılık, köpekçilik, yumurta tavukçuluğu ve alternatif kanatlı birimleri mevcuttur. 47 adet büyükbaş, 145 küçükbaş, 3 adet atımız, 22 köpeğimiz ve aynı zamanda keklik ve sülünlerimiz mevcut. Bu hayvanlarımız lisans düzeyinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin araştırmalarında kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ilk sülün ve keklik projelerinin yapıldığı bölümlerden biriyiz"

Daha çok kanatlı türler üzerine çalışmalarının olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zoo Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emre Aslan, "Genellikle alternatif kanatlı türler üzerine çalışıyoruz. Güzel bir çiftliğe sahibiz. Özellikle öğrencilerimizin uygulama şansı olması çok güzel. Birçok projemiz mevcut. Türkiye'de ilk sülün ve keklik projelerinin yapıldığı, yaygınlaşmasına önemli katkı sağlamış olan bölümlerden biriyiz. Bir çok hocamız da aktif olarak bu türler ile ilgili proje vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören lisans öğrencileri ise, çiftlik sayesinde mesleğe daha kolay hazırlandıklarını belirtti. Öğrenciler, çiftliğe gelerek hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiklerini ifade etti.