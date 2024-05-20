Konya'dan İstanbul'a Kültür Gezisi

Konya'nın Karapınar ilçesinde lise öğrencilerine, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek amacıyla İstanbul gezisi düzenlendi.

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İstanbul eğitim ve kültür gezisi, 45 öğrenci ve 5 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren gezide tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi. Geziyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ünal Cesur, "Eyüp Sultan Camii, İstanbul Üniversitesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı, Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Dolmabahçe Sarayı ziyaret edildi. Gezinin ilk günü İstanbul Karapınarlılar Derneği tarafından tertip edilen yemeğe öğrenci ve öğretmenler katıldı. Gezi sürecinde öğrenciler, gerek tarihi miraslarımızı gerekse günümüz dünyasının geleceğe yön tutacak üniversite ve Borsa İstanbul gibi kurumları, en önemlisi dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'u yakından tanıma fırsatı buldu. Ecdadımızın emaneti tarihi mekanları ziyaret ettiler. Öğrencilerimizin hepsi mutluydu. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için tarihi şehirleri gezmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi. - KONYA