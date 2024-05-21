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Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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Konya'da yapılan operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumları personel alımlarına yönelik usulsüzlük yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, yapılan çalışmalar neticesinde 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini tespit etti. KOM Başkanlığı koordinesinde Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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